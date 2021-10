Le réseau de scooters partagés Go Sharing débarque à Bruxelles

Go Sharing déploiera 250 premiers scooters ce mercredi 27 octobre 2021 et 250 autres la semaine suivante.

A partir de ce mercredi, l’entreprise proposera quelque 500 scooters électriques partagés, ce qui, selon elle, doublera l’offre en la matière doublant dans la capitale.

Après les Scooty, Poppy et autre Felyx, un nouvel opérateur de scooters électriques partagés débarque ce mercredi à Bruxelles. Six mois après son lancement à Anvers, la société Go Sharing, qui se présente comme le plus grand réseau de scooters partagés du Benelux, va déployer, en deux phases, 500 engins électriques dans la capitale.

"Compte tenu de l’arrêt de l’activité de Scooty, de l’indisponibilité à long terme des scooters Poppy et de l’offre encore assez limitée de Felyx, l’arrivée de GO Sharing va faire doubler le nombre de scooters partagés à Bruxelles", affirme l’entreprise qui met en avant la disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de ses engins dont le paiement se fera à la minute, à partir de 23 centimes, pour une autonomie de plus de 70 kilomètres.