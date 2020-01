Le statut des cheminots supprimé en France, menacé en Belgique

La SNCF n’engage plus de statutaires depuis ce mercredi. En Belgique, plusieurs avantages des cheminots sont remis en cause. Les cheminots belges estiment avoir déjà fait beaucoup d’efforts.

En France, c’est une grosse page ferroviaire qui se tourne. Dès ce 1er janvier, la SNCF n’engage plus de statutaires, mais uniquement des contractuels et ce alors que le rail français connaît la plus longue grève de son histoire (lutte contre la réforme des retraites en France).

En Belgique, les discussions patinent sur plusieurs mesures salariales ou visant à améliorer la flexibilité du travail des cheminots. Si personne ne le dit aussi ouvertement qu’en France, pour les syndicats, c’est là aussi une manière détournée de s’attaquer aux statuts. "Dans la proposition par rapport au protocole d’accord social, la direction ne donne aucun engagement pour recruter des statutaires. Elle veut engager en grande majorité des contractuels et des intérimaires. De nouveaux agents sous le régime de 38 heures", regrette Philippe Dubois, secrétaire permanent régional à la CGSP.

1 million Les cheminots de la SNCB ont accumulé plus d’un million de jours de congé qu’ils n’ont pas encore pris.

Une grande majorité des cheminots belges sont statutaires. Ce statut prévoit de nombreux avantages. Toucher au statut est plus qu’emblématique et tend les travailleurs à la SNCB. "Il est essentiel que le thème soit abordé. Je dois préparer le futur de cette société avec de la concurrence. Il faut évoluer sur un mieux. Il faut donner plus de perspectives aux gens", insistait Sophie Dutordoir, la CEO de la SNCB, dans nos colonnes, fin novembre.

Mais croire que le statut est quelque chose d’immuable dans le temps est erroné. "Le statut des cheminots évolue depuis 1926, depuis sa création. Il est revu régulièrement en commission paritaire nationale en fonction des réalités du chemin de fer belge, de la situation économique du pays, etc. C’est quelque chose qui bouge tout le temps et il va certainement encore évoluer", insiste Marianne Lerouge, responsable générale des chemins de fers à la CSC.

Mission convoitée

La libéralisation de la mission de service public du rail arrive. L’État peut choisir de la confier à la SNCB pour 10 ans en plus. Il nous revient donc qu’en coulisses, Sophie Dutordoir demande constamment à ses équipes de lui donner des arguments pour que la SNCB obtienne cette mission d’ici 2023. Car tout le monde veut cette mission à la SNCB, travailleurs comme direction.

Côté syndical, on avale mal l’idée que se passer des statutaires soit vraiment nécessaire dans ce cadre. Philippe Dubois estime ainsi que c’est justement ce statut particulier de cheminot qui permet à la SNCB de fonctionner. "Il faut que la direction comprenne que garder un maximum de statutaires, c’est garantir la qualité et cet esprit ‘cheminots’ qui fait tourner la boutique", insiste-t-il. Engager des contractuels et des intérimaires mettrait selon lui à mal cet esprit de corps des cheminots, qui a permis de gagner 20% de productivité en 5 ans, et ce malgré la baisse de l’emploi net de 4.500 personnes et la baisse des dotations.

Les cheminots ont un régime de 36 heures et en prestent 40. Ils reçoivent donc 13 jours de congé de compensation et 13 jours de crédit en plus à choisir quand ils le souhaitent, ceci en plus des congés légaux de 24 à 26 jours par an. La direction propose elle d’engager de nouveaux employés sur un régime de 38 heures, sans ces 13 jours de crédit. Le problème, c’est qu’avec la baisse des effectifs, de nombreux cheminots n’arriveraient tout bonnement plus à prendre leurs jours de congé. "Les travailleurs ont accumulé un million de jours de congé de manière inégale en fonction du type de collaborateur", souligne Marianne Lerouge.

Les cheminots ont un régime de 36 heures et en prestent 40. Ils reçoivent donc 13 jours de congé de compensation et 13 jours de crédit en plus à choisir quand ils le souhaitent, ceci en plus des congés légaux de 24 à 26 jours par an.

Au passage, la direction de la SNCB aimerait que le système des barèmes salariaux soit revu pour pouvoir augmenter les gens au mérite, qu’ils soient statutaires ou contractuels. "On a demandé ce qu’ils entendaient par ‘mérite’, car on peut y mettre tout et n’importe quoi. Nous n’avons eu aucune réponse. Nous avons le système le plus égalitaire possible avec également une parité salariale au niveau des genres. Un système qu’il veulent remplacer par de l’arbitraire en individualisant la relation avec le travailleur", soupire Lerouge.

Le 16 décembre dernier, HR Rail, l’employeur juridique des cheminots, estimait dans une mise au point avec la presse que le lien automatique entre l’ancienneté et les barèmes salariaux est d’un autre temps. HR Rail souhaiterait que les salaires soient plus en phase avec les réelles prestations des travailleurs.

Les cheminots, de par leur statut, sont aussi des travailleurs bien plus protégés que les contractuels. C’est aussi pour cela qu’ils tiennent à leur statut. "Le personnel contractuel est beaucoup plus flexible et corvéable à merci. Un contractuel est mis dehors en 5 minutes, je l’ai vu de mes yeux. Avec le statut, on est un peu plus protégé, par exemple si un chef ne vous voit pas d’un bon œil. Même quand vous faites une faute, vous pouvez encore vous défendre", souligne Dubois. Dans la série de mesures demandées par HR Rail aux travailleurs, il y a notamment la demande de permettre des shifts de 12 heures dans les cabines de signalisation, dans une phase de test. Pour les syndicats, c’est tout bonnement inacceptable. "On va prendre des risques. On ne teste pas la vie des gens! Des études scientifiques prouvent que 12 heures en cabine diminuent la vigilance", insiste Dubois. "Sur tous les aspects liés à la sécurité, on sera intransigeants", abonde Lerouge.

Une grève plus dure?

Les syndicats estiment donc qu’ils sont à la corde. Et après huit mois de discussions sans réelles avancées, une certaine lassitude s’est installée. "Pour le moment, on est face à un mur. On ne discute plus et il n’y a aucun changement", regrette Philippe Dubois. Pour rappel, la grève du 19 décembre dernier n’avait pas été suivie par la CSC. Cela pourrait changer à l’avenir. "La direction nous pousse à bout. S’ils espèrent que le personnel va les suivre en agitant le spectre de la libéralisation, ça ne va pas fonctionner. Nous avons des agents en démotivation totale. On observe un nouveau phénomène, avec des agents statutaires qui décident d’eux-mêmes de démissionner et de laisser tomber leur statut censé être garanti à vie. C’est une gifle dans la figure. On nous dit ‘merci pour tous vos efforts’, mais on vous en demande encore plus", regrette Lerouge.

À la CGSP, on se prépare déjà à des actions plus dures avec des grèves de plusieurs jours en janvier si rien ne bouge. Une fois la trêve des confiseurs passée, le bras de fer entre cheminots et direction du rail risque de reprendre de plus belle.