Le train à grande vitesse en Europe est "coûteux et inefficace" selon la Cour des comptes

Les auditeurs se sont rendus dans six États membres (la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal et l'Autriche) et ont analysé les dépenses consacrées à plus de 5.000 km de lignes à grande vitesse, soit environ 50% de l'ensemble du réseau européen. Et au moment de rédiger leurs conclusions, ils n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère.