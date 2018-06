Le train britannique sur les rails de la renationalisation?

Les dysfonctionnements répétitifs sur des lignes exploitées par des entreprises privées en Grande-Bretagne ont généré une salve de critiques à même de remettre en cause le modèle du rail privatisé. Aussi, certaines lignes ferroviaires sont-elles en passe de repasser sous l'égide de l’État britannique, selon des informations relayées par France Inter. Une dynamique que certains espèrent voir s'élargir à l'ensemble du réseau ferroviaire.

Réforme controversée

La Grande-Bretagne serait-elle en train de rétropédaler sur son modèle ferroviaire, exploité par une vingtaine de prestataires privés? Toujours est-il que 632 kilomètres de lignes de chemin de fer repassent dans le giron de l’État britannique. En cause, les difficultés financières rencontrées par Virgin East Coast Railway , une de ces entreprises privées.

L'avortement du contrat s'est révélé inéluctable. Mi-mai, le gouvernement avait annoncé qu'il allait reprendre sous son égide ces lignes, face à l'incapacité de l'entreprise exploitante à rentrer dans ses frais . La société exploitait des lignes très fréquentées courant le long de la côte Est, reliant Londres et Édimbourg ainsi que plusieurs villes historiques comme York, Newcastle ou Leeds.

La privatisation du rail lancée en 1994 par le gouvernement britannique n'a eu de cesse de susciter des crispations. Récemment, c'est une nouvelle réforme des horaires qui a mis le feu aux poudres. En effet, pour faire face à l'affluence et dynamiser la circulation, de nouveaux horaires ont été mis en place par deux acteurs du secteur.

Seulement, les travaux d'amélioration des lignes ont pris du retard et les difficultés à préparer les équipes aux nouveaux trajets sont venues s'y ajouter. Une démarche qui a perturbé le trafic ferroviaire en accumulant les retards ou annulations de trains.

Vers une renationalisation intégrale?

Si ces lignes de chemin de fer repassent sous l'étendard de l’État, certains espèrent que ce n'est que le premier pas vers la renationalisation intégrale des voiries . La dynamique est lancée puisque des manifestations voient le jour à l'instigation d'un groupe d'usagers et d'employés du train qui sollicitent la fin de la privatisation du rail.

Fait non négligeable, 25 journaux locaux du nord du pays, zone particulièrement concernée par les dysfonctionnements ferroviaires, ont affiché un "front uni historique." Une initiative pour enjoindre la Première ministre Theresa May à se saisir du dossier au plus vite.