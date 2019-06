Le train pourrait reconquérir les sites industriels

Surtout que l’entreprise à la manœuvre pour relancer cette infrastructure est l’entreprise Somei qui donne notamment une seconde vie à des locomotives ou des trains déclassés . L’administrateur de la société, Jean-Pierre Thomas n’était donc pas peu fier de voir se raccordement prendre vie. "Heureusement que l’aiguillage était toujours là, sinon cela se serait avéré beaucoup plus compliqué à mettre en oeuvre ", nous dit-il. Il a certes fallu placer la voie de 470 mètres, mais placer un aiguillage aurait été une affaire bien plus coûteuse, nous explique-t-on.

Auparavant, les locomotives qui nécessitaient les soins de Somei devaient être démontées et placées sur des convois exceptionnels prenaient alors la route pour se retrouver sur le site. Grâce au raccordement, ces locomotives peuvent venir directement sur site par les rails.

Le gestionnaire de réseau Infrabel était évidemment de la partie pour relier à nouveau ce site à la dorsale wallonne. Alors que la volonté du secteur du fret ferroviaire est de doubler son volume d’ici 2030 , il y a un certain momentum pour ce type de transport qui utilise 6 fois moins d’énergie et émet 9 fois moins de CO2 que le transport par camion.

Un système encore trop coûteux

Mais plusieurs problèmes se posent. Les moyens d’Infrabel ne sont pas infinis (même plutôt en baisse) et sa mission de service public ne concerne pas vraiment le fret, mais la sécurité, la ponctualité passagés, etc. "Chaque million investi dans un raccordement industriel favorise le développement économique, mais ne sait plus être utilisé pour les voies à grand trafic. Il faut se souvenir que le train a été inventé comme transport de masses entre grands centres urbains", nous détaille l’administrateur délégué d’Infrabel Luc Lallemand.