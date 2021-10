Le transport maritime, toutes voiles dehors?

TOWT, l'emblème

L'entreprise bretonne s'appuie sur une flotte d' anciens voiliers , dont le " Avontuur ", une goélette à deux mâts construite en 1920, aux Pays-Bas. Les voiliers restaurés sillonnent des routes maritimes transrégionales et transatlantiques historiques , pour "importer des rhums des Antilles, du café colombien, du cacao dominicain, et du thé des Açores". Aventure, dites-vous?

TOWT est en train de passer à la vitesse supérieure, avec la construction de quatre voiliers, plus grands, de 80 mètres de long, destinés à arpenter les quatre routes maritimes qui relient l'Europe et New York, la Guadeloupe, le Brésil et la Côte d'Ivoire. L'objectif de l'entreprise, transporter des dizaines de milliers de tonnes de marchandises par an se rapproche. Le voyage inaugural du premier navire est prévu pour fin 2022.