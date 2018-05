Le transport souffre de la hausse des prix des carburants

Les secteurs aérien et du transport se battent respectivement contre les prix élevés du kérosène et du diesel. Brussels Airlines essaie d’économiser en réduisant le poids des appareils. "Chaque kilo compte. Littéralement."

"Pour l’instant, je n’ai pas encore entendu de signaux alarmants d’entreprises proches de la faillite" , nuance Verkinderen. "Mais avec un supplément de 20 centimes par litre, cela peut rapidement chiffrer: si vous prenez une moyenne de 100.000 km par an, avec une consommation d’environ 33 litres de carburant/100 km, vous arrivez à des coûts supplémentaires de 6.600 euros par camion et par an."

L’aérien pas mieux loti

Les compagnies aériennes ne sont pas mieux loties, suite à la hausse du prix du kérosène. D’après l’International Air Transport Association (Iata), le prix du kérosène a augmenté de près de 55% au cours de l’an dernier, et à quelques encablures des mois d’été, on ne voit aucun signe d’amélioration.

Chez Brussels Airlines, une équipe de trois personnes travaille sur la "fuel efficiency" depuis 2014. "Cela nous permet d’économiser chaque année 8 millions d’euros. Entre autres en réduisant le poids des appareils, car chaque kilo compte. Littéralement. Nous avons par exemple investi dans des sièges plus légers et nous proposons moins de journaux papier à bord. De plus, nous avons adapté nos procédures de vol. Par exemple, nos pilotes n’atterrissent plus en ‘escalier’, mais descendent de manière linéaire, ce qui permet également de réduire la consommation de kérosène."