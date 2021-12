Le vent tourne pour CFE avec le "spin-off" de DEME

Depuis l'annonce, il y a deux semaines, du projet de coter séparément sa filiale DEME, CFE a vu son titre bondir de 24%. Berenberg est désormais à l'achat sur la valeur comme tous les autres brokers qui la suivent.

C’est Noël avant l’heure pour les actionnaires de CFE . Depuis le 2 décembre, l’action s’est envolée de 24% portant le gain total sur l’année à 28%.

Ce jour-là, le 2 décembre, le groupe a annoncé son intention se scinder ses activités en deux sociétés distinctes. La première accueillera DEME, un spécialiste mondial des éoliennes offshore et du dragage et la seconde conservera les autres activités de CFE à savoir le "contracting" et la promotion immobilière. Mais ce "spin-off"n’est pas pour demain. Plusieurs étapes doivent encore être franchies dont le feu vert des actionnaires, cela va sans dire. L’objectif, ici, est de boucler la scission au cours de l’été prochain.

Target moyen de 124 euros

Berenberg qui était devenu le seul des six brokers couvrant la valeur à maintenir un conseil à "conserver " s’est rallié à ses pairs et recommande désormais son achat avec un objectif de cours qui passe de 110 à 130 euros, soit le plus haut niveau ciblé également par Degroof Petercam. Le target moyen s’élève à 124 euros.

En tant que telle, la transaction devrait débloquer de la valeur pour les actionnaires. Christoph Greulich Analyste chez Berenberg

Le projet de scinder le groupe et de créer une société DEME cotée séparément permettra d’accroître la transparence et de réduire la complexité associée à sa structure actuelle estime Christoph Greulich de Berenberg qui souligne que DEME à elle seule représente environ 80% de l’Ebit de CFE. "En tant que telle, la transaction devrait débloquer de la valeur pour les actionnaires" assure-t-il.

Croissance de 8,7% des revenus

L’analyste se dit, par ailleurs, positif sur la tendance actuelle et future de la demande sur les marchés où DEME est actif. Sur la base de son carnet de commandes record, il anticipe une croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires de 8,7% entre 2021 et 2024. "En outre, nous avons identifié du potentiel de croissance grâce à une amélioration significative des niveaux de prix sur les marchés finaux de la société pour les années au-delà de 2024 et qui n’est pas reflétée dans nos prévisions et notre revalorisation. "

Prouvant une nouvelle fois ses perspectives solides, après un deal de plus d'un milliard de dollars conclu début novembre, DEME a annoncé, ce jeudi matin, la signature d’un contrat pour la pose de 250 kilomètres de câble d’interconnexion pour le parc éolien de Dogger Banc C au Royaume-Uni, le plus grand parc offshore en développement au monde. Selon Kepler Cheuvreux ("acheter" ; 128 euros) la valeur de ce contrat s’élève entre 50 millions et 150 millions d’euros.