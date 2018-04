Les Belges de Scooty vendus à Europcar

La start-up belge Scooty, qui met en libre-service des scooters électriques à partager, a été rachetée par Europcar. Les deux sociétés étaient déjà partenaires via un accord de cobranding. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Scooty, la start-up noire-jaune-rouge belge dont le projet est de mettre à disposition des Bruxellois et des Anversois des scooters électriques partagés en différents points de la ville vient de passer dans le giron du loueur de voitures Europcar. "Les marchés du partage de scooter et de voiture évoluent rapidement et sont une bonne alternative à la possession de véhicule, le groupe profite donc de cette opportunité pour renforcer sa présence sur ces marchés", explique Europcar dans un communiqué.