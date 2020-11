Les alternatives à bpost sont aussi prises d'assaut

Depuis l'été, DPD a par exemple prévu des capacités temporaires et s'attend dès lundi à des volumes deux fois plus élevés que l'année passée à la même période.

Bpost n'est pas seule dans la bataille des paquets. Fedex, DPD, GLS, UPS, postnl, et une kyrielle de nouveaux acteurs comme Shippr, Urbike etc. se disputent ce marché . Les volumes ont explosé. Personne ne veut se réjouir de la crise sanitaire , mais elle a constitué une opportunité pour eux .

DPD tourne actuellement à 60% de paquets en plus que l'année passée à la même période, nous dit Frank Jahn, directeur marketing et ventes de DPD Belux. Début de la semaine prochaine, les volumes devraient doubler par rapport à l'année passée. "Nous livrons 400.000 colis par jour et d'ici lundi, nous allons passer à 500.000 colis par jour", détaille le patron.