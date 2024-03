Les ambitions de CMB ont-elles ou non séduit les actionnaires?

Résultat d'une lutte de deux ans

Pendant deux ans, Euronav a été au cœur d'une lutte entre l'armateur norvégien, John Fredriksen, et la famille Saverys aux commandes de la CMB. Fredriksen et sa société de transport pétrolier Frontline entendaient unir leur destinée à celle d'Euronav. Impensable pour CMB, qui déjà actionnaire du groupe pétrolier belge, avait des ambitions de verdissement de la flotte .

Les obstacles

Pour Euronav, la nouvelle n'est pas plus réjouissante. Alexander Saverys, CEO d'Euronav et de CMB, avait déjà indiqué vouloir rester une société cotée.

Un listing capital

"Nous voulons garder le listing pour financer les transactions futures. Au début, Euronav aura suffisamment de moyens pour continuer à financer la croissance et la stratégie de diversification, mais à terme, cet outil boursier peut nous aider à lever des fonds. Ce listing nous donne aussi une belle visibilité à Bruxelles et à New York, avec un marché en euros et un marché en dollars."