Les ambitions pour le rail nécessitent 3,4 milliards en plus sur 10 ans

Infrabel et la SNCB restent intimement liés. Les CEO Benoît Gilson et Sophie Dutordoir nous présentent leurs besoins financiers sur 10 ans pour répondre à l'ambition gouvernementale sur le rail.

Pour L'Echo, la SNCB et Infrabel dévoilent le volet chiffré de leur plan industriel à 10 ans. Au total sur vingt ans, plus de 20 milliards d'euros devront être investis dans le rail pour répondre aux ambitions du gouvernement.

C’est presque main dans la main que Sophie Dutordoir et Benoit Gilson reçoivent L'Echo ce jeudi au cœur de leurs installations de contrôle du trafic, communes à la SNCB et Infrabel. Il s’agissait pour les CEO de présenter conjointement leur plan à 10 ans et surtout, de nous en dévoiler les chiffres. Un volet jusqu'ici resté très tabou.

Ces plans négociés avec leur ministre de tutelle (l'écolo Georges Gilkinet) ont été adoptés par leurs conseils d’administration respectifs. Celui de la SNCB validé depuis le 13 mai a déjà largement filtré. Pas celui d’Infrabel qui a été validé dans le creux de la semaine écoulée.

Les deux patrons rappellent que le gouvernement a mis le rail au centre de sa politique de mobilité durable dans son accord de constitution. Le gouvernement veut doubler le volume de marchandises d’ici 2030 et prévoit le transport par rail d'un cinquième d'entre elles d'ici 2040. Dans le transport des passagers, la part modale du train doit passer de 8 à 15%.

Les deux patrons et leurs équipes ont donc fourni un travail de longue haleine pour mettre sur pied un "projet industriel détaillé" capable de répondre à cette ambition. L'occasion aussi pour les deux compagnies et leurs partenaires d'avoir un plan à plus long terme, indispensable au vu de la nature de leurs activités.

10 ans pour solder le passé

Infrabel a un réseau relativement usé qui a subi de nombreuses coupes budgétaires par le passé. Il faut le remettre à niveau tout en finançant les nouveaux chantiers pour augmenter les capacités.

L’un dans l’autre, Infrabel a un plan d’investissement de 11,6 milliards d’euros pour la période 2023-2032. Les investissements nécessaires doivent ainsi augmenter de 200 millions par an. Ce à quoi il faut ajouter des besoins opérationnels supplémentaires aux actuels à hauteur de 100 millions d’euros par an.

"Avec ces montants, on remet le réseau à niveau et on reprend un rythme d’investissements adéquat." Benoit Gilson CEO d'Infrabel

En clair, Infrabel a besoin de 3 milliards en plus sur 10 ans pour mener ses projets à bien. En échange, Infrabel garantit de solder l’essentiel des problèmes liés au passé d’ici 2032. "Avec ces montants, on remet le réseau à niveau et on reprend un rythme d’investissements adéquat", nous répond Benoit Gilson.

Fini les trains au ralenti

Il pense notamment aux avis de ralentissement temporaire (ou ART) qui empoisonnent la vie de tout le monde sur le rail. Il s’agit de ces endroits où la voie est en mauvais état et où les trains doivent limiter leur vitesse de 120 km/h à 40 km/h. "Aujourd’hui, nous avons ces problèmes sur 75 km de voies sur une quarantaine tronçons", détaille Gilson. Infrabel ne souhaite plus compter le moindre ART d’ici 2027, une "ambition très très importante".

Cet exemple illustre parfaitement le problème des sous-investissements dans le rail. Car si de nouvelles sommes n’étaient pas débloquées, les "ART augmenteraient", prévient Gilson.

Évidemment, le plan d’Infrabel prévoit aussi une série d’investissement nouveaux, comme les 100 millions d’euros dans le port de Gand, les 113 millions dans le port d’Anvers-Bruges ou les 50 millions par an pour commencer à rénover les liaisons internationales à grande vitesse.

Il s'agit aussi d'investir pour permettre aux trains de marchandises de 750 mètres de circuler en Belgique, un gain compétitif considérable ou encore de résoudre plusieurs nœuds de congestion qui ralentissent des portions entières du réseau.

"Le rail coûte de l'argent"

Les montants demandés peuvent paraître énormes, mais "le rail coûte de l'argent", aime à rappeler Gilson. "Prenez un aiguillage, ça coûte un demi-million d'euros et on en remplace 300 par an."

L’un dans l’autre, Infrabel s’engage à permettre un trafic en augmentation de 12,4% pour les trains/km de voyageurs nationaux, 8% pour les internationaux et 12,1% pour les trains de marchandises. Son plan global d'investissements et financier sur 10 ans s'élève à 11,6 milliards d'euros.

"Tout commence par une injection importante dans le réseau et donc chez Infrabel", reconnaît d'ailleurs Sophie Dutordoir. "Ce que la SNCB pourra déployer au niveau des trains est en grande partie conditionné par les moyens d’Infrabel et de son réseau", ajoute-t-elle.

De son côté, elle demande aussi un effort supplémentaire au contribuable, de l'ordre de 400 millions d'euros sur 10 ans, la moitié allant dans les investissements, l'autre dans l'opérationnel. Une plus grande offre veut en effet dire mécaniquement des coûts à la hausse.

Le plan global sur 10 ans de la SNCB prévoit en tout 8,6 milliards d'euros d'investissement. Dans cette enveloppe, 600 millions doivent être dégagés par rapport aux moyens actuels. 200 millions doivent venir du fédéral et 400 millions de plus-values immobilières, essentiellement via la vente de patrimoine immobilier de la SNCB, l'un des plus grands propriétaires fonciers du pays.

8,6 milliards, c'est un peu moins que les précédentes estimations qui tablaient sur 9,2 milliards. "Nous avons affiné nos prévisions et revus notre modélisation", justifie Dutordoir.

En tout, le rail belge a donc besoin de 3,4 milliards d'euros en plus sur 10 ans pour répondre à l'ambition gouvernementale.

Économies et productivité

De leurs côtés, les deux CEO insistent: ils feront leur part d'effort avec des économies conséquentes. Infrabel a prévu un "plan de transformation" visant à réduire ses coûts de 500 millions d'euros sur 10 ans.

Sophie Dutordoir ambitionne dans son trajet de performance des gains de productivité de 4,5% par an. 3% de cette productivité doit venir de la croissance des voyageurs à moyen terme dans laquelle on continue de croire à la SNCB, malgré les effets encore présents de la pandémie. Les efforts de productivité purs via une réduction des coûts seront, eux, de 1,5% par an.

"Ce n'est pas un plan de communication, c'est un plan industriel solide et réaliste. Si on veut un vrai modal shift, ce plan y répond." Sophie Dutordoir CEO de la SNCB

Tout ceci devrait permettre de se situer "dans le peloton de tête des opérateurs européens" et de réduire le coût par train kilomètre de 10% et la compensation d’exploitation pour l'État de 20% par voyageur kilomètre par rapport au niveau pré pandémie.

Les efforts affichés seront importants pour convaincre le monde politique qui a maintenant les deux contrats chiffrés en sa possession. "Ce n'est pas un plan de communication, c'est un plan industriel solide et réaliste qui répond au bon de commande. Si on veut un vrai modal shift, ce plan y répond", insiste Dutordoir.