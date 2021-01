Les chauffeurs d'Uber ne peuvent être qualifiés d'indépendants

Salariés ou indépendants, il faut choisir

Mais la Commission ne s'arrête pas en si bon chemin et en profite pour étudier l'ensemble juridique dans lequel s’opèrent les prestations du chauffeur. "Il y a lieu de considérer que l’asbl Belgian Platform Rider Association et Uber sont l’une et l’autre employeurs " du chauffeur, en déduit-elle. Une décision qui s’inscrit ainsi dans la continuité d’un arrêt français, qui a également reconnu les chauffeurs Uber comme des salariés .

"Uber doit occuper ses travailleurs selon une qualification conforme à la réalité du travail", réagit le syndicat CSC. "On ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre. Soit les prestataires sont véritablement des prestataires indépendants et devraient, dès lors, pouvoir fixer leurs prix, leurs conditions d’intervention, etc. Soit Uber continue à organiser le service, à fixer les prix et les règles, à surveiller et contrôler les chauffeurs, et ceux-ci sont alors des travailleurs salariés."