Les cheminots inquiets pour l'avenir de la SNCB

Le personnel de la SNCB est inquiet. Les motifs sont nombreux et dans un entretien accordé au Soir , le président de la CGSP Cheminot, Pierre Lejeune , appelle le gouvernement à faire un signe pour assurer l'avenir de la société ferroviaire .

"Les dernières prévisions budgétaires laissent entendre qu'à la place d'un ebitda positif de 108 millions, on s'attend pour 2020 à une perte d'environ 300 millions."

Il y a d'abord le retour à la normale en cette période de déconfinement. Alors que les trajets scolaires et domicile-travail restent limités, les trains ne se remplissent pas. "Les dernières prévisions budgétaires laissent entendre qu'à la place d'un ebitda positif de 108 millions, on s'attend pour 2020 à une perte d'environ 300 millions, soit un gap de 400 millions par rapport à 2019. Il faut se souvenir que ces mauvaises perspectives s'ajoutent à une réduction de la dotation de plus de 3 milliards d'euros lors du précédent gouvernement."