Les compagnies aériennes volent à basse altitude sur les marchés européens

La valorisation d’une société dépend de sa capacité à faire des bénéfices. Et elle fluctue en fonction de leur évolution au fil des années. S’il fallait encore une illustration concrète de ces propos, le secteur des compagnies aériennes dans le monde nous en offre pour le moment l’opportunité. Il fait preuve d’une très grande forme à Wall Street et à la Bourse de Toronto, entre autres.

En Europe par contre, le secteur fait plutôt profil bas. Il ne cesse de perdre de l’altitude depuis le début de cette année. Plus mauvais élève de la classe, Air France -KLM a vu sa capitalisation boursière fondre de 35,6% depuis janvier. Celle de la compagnie allemande Lufthansa s’en sort à peine mieux. Elle accuse une perte de 31,5%. Viennent ensuite Ryanair qui baisse de 20,6% et easyJet de 13,2%.

Mise en garde sur les résultats

Pas plus tard que ce lundi, Ryanair, qui réalise 4 fois plus de profits qu’easyJet, a aussi abaissé ses perspectives de profits. La compagnie, qui n’a pas l’habitude de se couvrir contre les fluctuations des prix pétroliers, a indiqué que la facture de carburant sera plus élevée de 460 millions d’euros que l’an dernier. En plus de la hausse des frais de carburant, Ryanair est confronté depuis quelque temps à des mouvements de grève. Ceux-ci ont entraîné des coûts supplémentaires de 261 millions d’euros. Des nouvelles à tout le moins pas stimulantes qui ont sensiblement ramené en arrière le cours de son action. Il est retombé de 40% depuis son sommet historique de 19,35 euros atteint en août 2017.