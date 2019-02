Les dessous de l'affaire de dumping social chez le transporteur Jost

L'actif illégal réalisé serait de 55 millions d'euros. Le préjudice est estimé à près de 65 millions d'euros, avec 45 millions d'euros de rémunérations non payées aux travailleurs et 20 millions d'euros de cotisations sociales éludées. Le dossier fait état de 947 victimes identifiées de traite des êtres humains.

L'enquête a débuté en 2015 et a débouché en 2017 sur la mise sous mandat d'arrêt de quatre personnes, dont Roland Jost. Le transporteur, visé principalement par l'intermédiaire de deux filiales slovaques et roumaines, aurait mis en place une fraude sociale gigantesque en utilisant des camions immatriculés en Slovaquie et en Roumanie, alors que les transports étaient réellement organisés depuis la Belgique. "Il existe des indices de faits d'organisation criminelle, de blanchiment et de traite des êtres humains", note le parquet fédéral.