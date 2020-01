Les grèves des trains français profitent à FlixBus en Belgique

En raison des grèves ferroviaires en cours en France, la société allemande FlixBus a transporté 40% de voyageurs en plus entre la Belgique et la France ces dernières semaines.

Depuis le 5 décembre, le rail français s'oppose à la réforme des retraites du président Emmanuel Macron. Une entreprise de transport en profite: FlixBus . La société allemande a, en effet, transporté beaucoup plus de personnes en bus entre la France et la Belgique ces dernières semaines.

FlixBus, fondé en 2013, a transporté 62 millions de passagers dans 30 pays l'an dernier, soit 37% de plus qu'un an plus tôt. La France est, après l'Allemagne, le deuxième marché le plus important pour la société munichoise. L'année dernière, FlixBus, à croissance rapide, a racheté son homologue français Eurolines.

FlixBus est également très actif en Belgique. En 2017, la société a transporté 1,3 million de passagers en bus depuis et vers la Belgique. Des chiffres plus récents ne sont pas disponibles. FlixBus dispose d'arrêts dans 18 villes belges. La société sœur Flixtrain prévoit de faire circuler un train lent entre Bruxelles et Paris sept fois par jour à partir de 2021.