Les restrictions de voyage creusent la perte d'Eurotunnel

Le groupe Getlink, exploitant du tunnel sous la Manche, creuse sa perte à 123 millions d'euros. En cause: les restrictions de voyage liées à la crise sanitaire et le Brexit.

Le groupe Getlink , opérateur du tunnel sous la Manche , a creusé ses pertes au premier semestre, les restrictions de voyage et l'introduction des nouveaux contrôles frontaliers liés au Brexit ayant plombé le trafic entre la France et le Royaume-Uni.

"Les mesures de confinement général imposées en France et au Royaume-Uni ainsi que les restrictions plus contraignantes de passage à la frontière et de quarantaine pour les voyageurs internationaux ont fortement impacté les activités des Navettes Passagers et des trains Eurostar sur les six premiers mois de l'année", explique Getlink dans son rapport financier.