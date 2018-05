Les retards sur le rail, c'est un peu de la faute de Siemens, selon Infrabel

Le 12 mars 2018 en début d'heure de pointe, 52 trains de voyageurs sont ralentis, voire bloqués, autour de la gare de Schaerbeek. L'incident technique provoque près de 7 heures de retards cumulés . En cause: des dysfonctionnements en cascade d'un compteur d'essieux.

Deux fois plus de retard que l'an dernier

Et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire du pays l'a mauvaise. Il en veut particulièrement au consortium allemand Siemens, le groupe choisi pour installer ces compteurs d'essieux sur nos trains.

L'affaire est sérieuse. Sur les trois premiers mois de l'année, 125 perturbations du trafic liées aux nouveaux équipements fournis ont été recensées. Elles ont caus é 9.000 minutes de retard , soit 1h40 chaque jour sur ce premier trimestre 2018. C'est deux fois plus que sur la même période de l'année précédente, précise Infrabel dans son communiqué.

La société sœur de la SNCB demande ainsi à Siemens de prendre ses responsabilités et l'invite "à mettre tout en œuvre, et au plus vite, pour apporter une solution aux problèmes de fiabilité chroniques rencontrés par les équipements fournis", conclut le gestionnaire. Une procédure formelle n'a pas encore été initiée. "Nous examinons encore toutes les options", a souligné Frédéric Petit, porte-parole d'Infrabel.