Les revenus de la taxe kilométrique en hausse de 4,1%

Les revenus de la taxe au kilomètre pour les poids lourds ont rapporté 676 millions d’euros en 2017. Sur 12 mois, les revenus ont augmenté de 4,1%. Gain pour la Sofico? 241,6 millions d’euros.

Il y a deux ans, à quelques jours près, la taxe au kilomètre pour poids lourds de plus de 3,5 tonnes voyait le jour en Belgique. Une taxe qui a rapporté 686 millions d’euros du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, soit 26 millions d’euros de plus (+ 4,1%) que lors des douze premiers mois d’utilisation du service.



Sur 2017, 63% de la somme est allée à la Flandre, 2% à Bruxelles et 35% à la Sofico (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures). Viapass rappelle que c'est une bonne nouvelle puisque la croissance des kilomètres parcourus est aussi un indicateur de la bonne forme économique du pays.

Pionnier européen

La Belgique est devenue un pionnier dans le péage électronique des camions. "Nous avons créé la première institution interrégionale. Ce que l’on a créé sur le plan technique et politique est phénoménal", estime Johan Schoups, administrateur général de Viapass.



Il met en avant un système mixte qui prend en compte les différentes législations régionales, plusieurs langues, et des taxations différentes. Une belle flexibilité et une expérience que Viapass estime pouvoir partager avec d’autres pays européens. "Peu importe le système qu’un autre pays veut implanter, il peut venir chez nous et faire un copier-coller", déclare Johan Schoups. Il ne s’agit pas de faire "de la commercialisation", explique le patron de Viapass, mais "d’exporter la connaissance et l’expertise. On a fait nos preuves et on peut en faire profiter les autres".

Car le système mis sur pied pas Viapass est en constante évolution. Trente kilomètres de routes payantes ont ainsi été ajoutés en Wallonie l’année passée et 157 kilomètres de plus au premier janvier en Flandre. Les tarifs sont indexés à des moments différents dans les différentes Régions du pays. Le système est également prêt techniquement pour différencier les tarifs en fonction de l’heure et de l'endroit où l'on roule. "Mais toute cette discussion est politique et implique d’autres secteurs. Le système lui, est prêt", indique Johan Schoups.

Revenus étrangers

Viapass a également permis de faire contribuer fortement les camions immatriculés à l’étranger aux finances belges. Les camions étrangers ont ainsi payé 365 millions d’euros de taxes sur un total de 676 millions.



46% des revenus sont encore générés par des véhicules enregistrés en Belgique. Suivent les camions immatriculés aux Pays-Bas (10,7%) en Pologne (9,2%), en Roumanie (6%) et en Allemagne (4,4%).

→ 800.000 boîtiers ont été installés dans des poids lourds par les différents prestataires de services (Axxès, Eurotoll, Telepass, Total, etc.).

→ sur les 800.000 véhicules qui ont accès aux routes belges, 150.000 passent chaque jour sur le territoire.