Les scooters partagés Felyx rentrent dans la cour des grands

Forts d'une levée de fonds de 24 millions d'euros, les scooters partagés de Felyx vont s'étendre en Allemagne et en France et pensent à d'autres villes en Belgique.

Un joli coup pour la société néerlandaise de scooters partagés qui, mise à part Bruxelles, n'était active qu'aux Pays-Bas dans les villes de Rotterdam, Amsterdam, Groningen et La Haye. "Ces 24 millions serviront non seulement à professionnaliser notre entreprise, mais aussi à s'établir en France et en Allemagne, ainsi qu'à renforcer notre position de leader en Belgique et aux Pays-Bas", nous détaille Quinten Selhorst, le CEO de Felyx.