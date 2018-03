Les taxis bruxellois et leur business model en question

Le secteur des taxis est régi par une série de pratiques propres qui touchent des chauffeurs indépendants comme des chauffeurs salariés. Entre eux et le client: les sociétés gestionnaires de flottes et les centrales d’appel.

Les taxis bruxellois n’ont pas toujours bonne presse, a fortiori depuis le blocage orchestré mardi pour protester contre l’ubérisation du secteur et réclamer la tête du ministre Pascal Smet (sp.a). Accusé de rester sourd à leurs préoccupations, celui-ci tente tant bien que mal de revoir le cadre légal du transport de personnes en Région bruxelloise.

Alors qu’un nombre important d’usagers a adopté le modèle Uber, les taxis semblent s’accrocher à un système jugé archaïque depuis l’arrivée des plateformes de partage. Et encore, ne parlez pas de partage aux chauffeurs, ils vous diront qu’ Uber ne fait que leur piquer leur métier sans en assumer les contraintes légales.

Le plan taxis en gestation constitue actuellement une source de tensions au sein de la majorité bruxelloise, certains représentants du PS reprochant au ministre sp.a de se montrer peu enclin à la concertation et trop ouvert à Uber. Disant comprendre que ce dossier soulève les passions et que, dans toutes les villes, réformer le secteur des taxis se révèle difficile, Pascal Smet a nié vouloir freiner les contrôles visant les chauffeurs Uber.

Sans surprise, le ministre de la Mobilité Pascal Smet a été mis sur le gril vendredi au Parlement bruxellois, quelques jours après la manifestation qui a bloqué la capitale. "Pour moi, la concertation est toujours ouverte. Les avis seront encore recueillis, et le dossier reviendra sur la table du gouvernement" , a-t-il répondu.

Mais quel est-il ce système qui fait rouler environ 1.300 taxis et fait vivre 2.500 à 3.000 chauffeurs à Bruxelles? Celui-ci, qualifié de service d’utilité publique devant être opérationnel 24 h sur 24, est encadré par une législation stricte en matière tarifaire , d’accès à la profession mais également en matière sociale.

Des centrales, des sociétés et des chauffeurs indépendants. Si vous appelez un taxi par téléphone, il y a de grandes chances que vous passiez par une des deux principales centrales actives dans la capitale: les Taxis Verts et les Taxis Bleus. Ayant naturellement développé leur propre application mobile, elles appartiennent à une première catégorie de centrale.

À côté des bleus et des verts, quatre centrales dites intégrées sont également actives à Bruxelles: les Taxis ucclois, Autolux, Unitax et Taxi Capital. Elles font centrales d’appel mais disposent chacune de leur flotte de véhicules.

"Oui il y a du travail au noir, mais pas plus que dans d’autres secteurs."

Tous pratiquent des tarifs encadrés. Le kilomètre parcouru à l’intérieur des frontières régionales coûte 1,80 euro contre 2,70 à l’extérieur de Bruxelles. Entre 22h et 6h, la prise en charge passe de 2,4 à 4,4 euros. L’heure d’attente est fixée à 30 euros.

• La fraude. Mafia, travail au noir, etc. Ces images collent aux capots des taxis comme les insectes frappés par un pare-brise sur la route des vacances. Qu’en est-il? "Oui il y a du travail au noir, mais pas plus que dans d’autres secteurs" , assurent les taxis qui se disent extrêmement contrôlés (les chauffeurs salariés doivent par exemple travailler en possession de leur contrat de travail).

Et le phénomène dit du forfait locatif est en diminution très nette. Celui-ci, illégal en Belgique, fonctionne de la manière suivante: le taximan paye un forfait journalier à la société qui l’a salarié mais qui lui loue donc en quelque sorte le véhicule. Un montant de 150 euros est souvent évoqué , il est exagéré, ont précisé à L’Echo plusieurs professionnels.

Les licences sont octroyées par les autorités et leur prix est fixé par le marché.

Ce forfait permet aux chauffeurs de bénéficier des avantages du salariat et de la liberté des indépendants. " Ce sont des faux salariés" , résume un patron. Ce type de pratique est favorisé par la grande pénurie de main-d’œuvre qui touche le secteur, notamment depuis qu’Uber a fait chuter les recettes des taxis traditionnels.

• Les licences. Elles sont octroyées par les autorités et leur prix est fixé par le marché. Il y en 1.300 dont 1.270 sont en circulation. Elles peuvent être échangées et constituent, aux yeux des exploitants de taxis, un bas de laine appréciable en cas de faillite de l’exploitation. Leur prix actuel est évalué à 50.000-60.000 euros. Pascal Smet entend mettre fin à ce système au profit de licences qui ne seraient plus accessibles qu’aux chauffeurs à titre individuel.