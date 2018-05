Les taxis volants d'Uber, c'est pour 2023

La société voit dans ces engins l'une des solutions possibles pour désengorger les mégapoles comme Los Angeles, l'une des villes pionnières d'Uber Air, connue pour ses embouteillages dantesques. "Tout comme les gratte-ciels ont allégé la congestion résidentielle et commerciale à terre, Uber Air veut" emmener le transport urbain dans les airs, souligne Nikhil Goel, directeur des produits d'aviation d'Uber Elevate. "Notre but est d'améliorer radicalement la mobilité (urbaine) dans le monde", insiste-t-il.

"Avec les progrès de l'innovation et de l'automatisation, nous pensons qu'il est possible de faire baisser les coûts pour les rendre équivalents au fait de posséder une voiture individuelle", ajoute Eric Allison. "Les avions seront entièrement électriques (...), volant entre 240 et 320 km/h" et pouvant faire jusqu'à 96 km sur un seul trajet, selon Nikhil Goel.