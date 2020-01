Les trains de nuit de retour sur le rail belge

Un nouveau train de nuit reliant Vienne à Bruxelles est arrivé ce lundi dans la capitale belge, une initiative de la compagnie publique autrichienne ÖBB saluée par les défenseurs de ce mode de transport non polluant, à l'heure du "Pacte vert" de la nouvelle Commission européenne.

Un train de nuit en provenance de Vienne a été accueilli ce lundi matin à Bruxelles-Midi par la patronne de la SNCB, Sophie Dutordoir , et Andreas Matthä, le président de la société de chemin de fer autrichienne ÖBB, qui est à l’origine de l’initiative.

Les Belges avaient fait depuis 2003 le deuil du train de nuit, qui reliait notamment les gares de Bressoux et Schaerbeek au sud de la France et à l’Italie. C’est pourtant le Belge Georges Nagelmackers qui avait imaginé en 1869 de développer ce concept sur le Vieux Contient, et fondé la Compagnie internationale des wagons-lits.