Les transports en commun obligés de "regagner la confiance"

Mais le Covid-19 a douché cette belle dynamique. Aujourd'hui, en fonction des compagnies, on compte "50 à 75% de la fréquentation d’avant la crise" , communiquent Stib, TEC, De Lijn et SNCB de concert alors que l'offre est maintenant "maximale". Un manque à gagner considérable pour eux que le contrubuable devra tôt ou tard combler.

Les quatre opérateurs mettent en avant le télétravail comme principale cause de cette baisse de fréquentation. C'est sûrement le cas, mais un autre phénomène joue aussi. Certains usagers ne veulent tout bonnement plus prendre les transports en commun en ces temps de pandémie, malgré toutes les mesures sanitaires mises en place par les opérateurs.

Quant à Sophie Dutordoir de la SNCB, elle insiste qu'aujourd'hui ses services transportent 560.000 voyageurs par jour vers leur destination contre 90.000 à peine au plus fort de la crise. On reste cependant loin des moyennes à plus de 900.000 d'avant la crise à la SNCB. La campagne "Rajoutez aussi les transports en commun à vos nouvelles habitudes" sera donc des plus nécessaires.