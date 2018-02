Les travailleurs de la SNCB se confient: "C'est un peu une dictature chez nous"

Des travailleurs qui n’osent pas s’exprimer, qui ne se sentent pas écoutés, des technologies obsolètes, une ponctualité des trains qui ne s’améliore pas…. Les travailleurs de la SNCB et d’Infrabel, à travers un reportage de la VRT, pointent les dysfonctionnement des chemins de fer belges.

Dans un reportage de la VRT, des membres du personnel de la SNCB et d’Infrabel se sont confiés sur les nombreux problèmes des deux sociétés , à travers des témoignages anonymes. "Les travailleurs n’osent pas parler. C’est un peu une dictature chez nous", confie l’un d’entre eux. Puis un autre: "J'ai encore et toujours le sentiment que c'est une vieille entreprise où les choses changent très lentement."

"Nous avons commencé à parler au personnel nous-mêmes et quelques travailleurs se sont exprimés sous couvert de l'anonymat", explique-t-il.

A travers ce reportage, on peut entrevoir les nombreux dysfonctionnements au sein des chemins de fer belges. Des travailleurs qui n’osent pas parler, qui ont une mauvaise image de la SNCB, qui ne se sentent pas non plus écoutés, des technologies obsolètes, une ponctualité des trains qui ne s’améliore pas…