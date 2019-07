Les trottinettes Dott lèvent 30 millions pour assouvir leur rêve de croissance

La société avait déjà levé 20 millions d'euros en décembre 2018 auprès du fonds suédois EQT Ventures, du sud-africain Naspers et d'autres investisseurs européens. Le nouveau tour de table concerne à nouveau EQT Ventures, Naspers et sa division Naspers Ventures.

À quoi servira cet argent?

→ Le catalogue de Dott sera aussi complété par des trottinettes de nouvelle génération plus robustes, avec une batterie amovible. "L'objectif de Dott est de continuer à augmenter la durée de vie de ses trottinettes (de six mois aujourd'hui à un an dès septembre 2019), d'offrir la meilleure expérience client et de réduire les coûts opérationnels."