Les trottinettes Micro veulent aussi séduire les grands enfants

Cela fait prêts de 30 ans que les trottinettes de conception suisse Micro se vendent bien en Belgique. Un business plutôt stable pour l ’importateur belge Odissey qui écoule quelque 10.000 trottinettes par an et qui a repris l’activité en 2009. Odissey a l’exclusivité pour la Belgique et le Luxembourg. "C’est Micro qui a inventé la trottinette pliable. Le modèle a été depuis copié 100 fois . Micro a choisi le haut de gamme pour se différencier" , détaille ainsi Paul Baetens, cogérant d’Odissey avec son épouse Laurence Deroisy.

Il le sait cependant, face à un marché mature et la concurrence accrue des nouveaux acteurs comme Amazon, la croissance pour les produits Micro viendra surtout des produits adultes et de la trottinette électrique en particulier. Des produits plus chers qui amènent un lot de challenges à l’importateur. Ce dernier achète des stocks, des containers entiers de produits. Mais quand il s’agit de produits électriques, tout est plus compliqué. On parle ici de produits plus chers (de 1.000 à 1.100 euros pour le plus haut de gamme) avec des marges plus faibles.