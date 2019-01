Les trottinettes de Dott arrivent aussi à Bruxelles

Bruxelles compte un opérateur de mobilité partagée de plus: Dott entre en scène et met en service une cinquantaine de trottinettes électriques qui évolueront dans un premier temps dans le quartier européen.

Après Trotty, Bird et Lime, Dott devient ainsi le quatrième acteur sur le marché de la mobilité partagée dans la capitale. Deux d’entre eux, Trotty et Bird, observent une sorte de "pause hivernale". Et il n’est pas certain qu’ils reviendront après cette interruption.