Les trottinettes de Lime prennent la place de celles de Bird à Bruxelles

"On s’impose des règles qui n’existent pas encore. On veut par exemple des professionnels pour aller chercher les trottinettes. On a aussi rajouté un facteur météo. En cas de neige, verglas ou trop chaud, on coupe le service et on propose des alternatives. Il faut être responsables pour s’inscrire dans la durée", indique Jean-Paul de Ville, le cofondateur de Troty. "Lime, ça se passe comme pour Bird au début. Je reçois des plaintes dans tous les sens de gens qui confondent nos sociétés. Ils n’attachent pas leurs trottinettes et les laissent traîner partout. À long terme, ça ne pourra pas durer", dit de Ville.