Les usagers de la SNCB sont satisfaits

La tendance haussière de l’enquête de satisfaction des clients de la SNCB semble généralisée, à l’image de la satisfaction globale qui passe de 60% à 66,3%. Le score le plus élevé de cette enquête réalisée en continu par une agence indépendante auprès des clients de la SNCB porte sur le personnel à bord des trains qui récolte un joli 87,1%, contre 85,5% pour l’ensemble de l’année 2018. Le volet communication remporte également de bons résultats. La communication d’informations dans le train s’affiche à 67% de taux de satisfaction, contre 59,7% en 2018 tandis que la communication d’informations dans la gare de départ réalise 74% contre 67,3% pour l’année 2018. "De nombreux efforts ont été livrés pour une meilleure information aux voyageurs, et ceci via nos différents canaux", précise la SNCB, qui rappelle la mise en place du canal Train Map et l’utilisation d’un langage plus clair. "Nous persévérons dans cette voie en continuant de travailler sur la cohérence et l’enrichissement de nos informations", ajoute la SNCB.