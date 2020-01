Les vélos Fuell arrivent en Belgique

Les "Fluid" ont été présentés au grand public, lors du salon Velofollies à Courtrai qui a débuté ce vendredi et se termine ce dimanche. La société Fuell qui les a conçus est une société américaine qui a également des Liégeois, le groupe Sodaphi, dans son capital. Pour le marché belge, Fuell s’est associé avec Bizbike , une société qui a déjà vendu plus de 50.000 vélos en Belgique. Bizbike livre et entretien les vélos chez les clients.

Le cofondateur et CEO de Fuell, François-Xavier Terny estime que ses vélos peuvent facilement se différencier de la concurrence. "La différence fondamentale, c’est que le Fluid a été imaginé dès le départ comme un véhicule électrique, et non pas comme l’électrification d’un vélo. C’est grâce à Erik Buell", explique-t-il. "Le public belge est connaisseur et apprécie l’aspect ‘big machine’ de notre Fluid", ajoute-t-il. Le vélo est plutôt haut de gamme et oscille autour des 4.000 euros selon les versions. Il y a un marché pour ces vélos chez nous. 470.000 vélos ont été vendus en 2019 en Belgique, la moitié environ étaient électriques.