Les vélos Jump officiellement de retour dans la capitale

Rayon d'action moindre

Le rayon d’action des vélos Jump sera le même que celui de Lime dans un premier temps et sera donc inférieur à ce qu'il était avant son départ des rues bruxelloises. Il n’y aura plus de vélos Jump dans la majeure partie de Molenbeek, Laeken et Anderlecht, par exemple, et dans plusieurs quartiers au sud et à l'est de Bruxelles. Les trotinettes Lime et les vélos Jump ne sont disponibles en début et fin de trajet que sur les grands axes.