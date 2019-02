Lime, le champion de la trottinette électrique, vaut 2,4 milliards de dollars

Du beau monde au sein de l'actionnariat de Lime. La start-up US qui propose des trottinettes électriques en libre-service dans une centaine de villes à travers 15 pays et 5 continents est parvenue à lever 310 millions d'euros. Le géant de la finance Fidelity, le fonds de Google GV, Andreessen Horowitz, Bain Capital Ventures ou encore le fonds IVP font partie des anciens et nouveaux investisseurs qui viennent d'apporter de l'argent frais à la société. Lime est ainsi valorisée à 2,4 milliards de dollars. Le but: financer sa très rapide croissance 2 ans après le début de son aventure.