Luc Lallemand, un profil recherché et déjà regretté en Belgique...

François Bellot veut aller vite pour trouver un remplaçant à la tête d’Infrabel qui ne manque pas de défis. Place aux chasseurs de têtes.

À l’heure où Luc Lallemand est pressenti pour diriger SNCF Réseau et donc quitter Infrabel, le sentiment est mitigé dans le monde dirigeant belge. D’une part, il y a une certaine fierté de voir un Belge reconnu pour ses compétences être engagé pour un poste éminemment complexe et politique dans un grand pays européen. Luc Lallemand a été choisi par le gouvernement français et par le patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou eux-mêmes. D’autre part, alors que les défis du rail belge sont nombreux, voir le patron du gestionnaire de réseau belge quitter la locomotive après 15 ans, ne rassure pas. Infrabel, "c’est sans doute l’entreprise publique belge qui a le plus de métiers à mettre en œuvre avec plus de 200 compétences différentes", souligne François Bellot, le ministre de la Mobilité (MR). Le remplaçant idéal devra, selon le ministre, avoir des qualités nécessaires dans les "process industriels très proche de l’industrie fine ou chimique", précise le ministre.

La candidature de Luc Lallemand est soumise ce mardi au conseil d’administration de SNCF Réseau. Elle devra ensuite être approuvée par l’Autorité de régulation des transports. Les choses pourraient aller assez vite. En Belgique, François Bellot veut donc à tout prix que la procédure de remplacement se mette rapidement en place. Le rail est un axe de développement majeur des politiques climatiques belges. Il serait donc mieux d’avoir une nomination et non un "interim", affaires courantes ou non.

"Luc Lallemand est un patron discret et efficace. C’est une perte." François Bellot Ministre de la mobilité

Il y a de nombreux dossiers qui attendent le prochain patron d’Infrabel dans un futur proche. "Il faut finaliser le dossier ETCS (Système européen de contrôle des trains) pour fin 2023 et gérer la phase de digitalisation de l’entreprise. Le gestionnaire d’infrastructures va devoir répondre aux demandes de plusieurs opérateurs de transports pour utiliser ses tronçons. Dans le volet marchandise, il doit assurer les capacités pour passer de 12 à 20% la part du transport modal ferroviaire. Le nouveau patron devra organiser les travaux de sorte à avoir le moins d’impact possible sur le transport des marchandises et des voyageurs. Il devra assurer la capacité du réseau du côté wallon. Du côté flamand, il devra mettre les moyens nécessaires en 2024 et 2025 pour passer à la phase de réalisation des nouveaux projets. Il devra investir tant pour l’entretien et l’extension des capacités", énumère François Bellot.

Chasseurs de têtes

En plus de la dotation de 30 milliards d’euros pour les 10 prochaines années, François Bellot veut que 5 milliards d’euros "vertueux" supplémentaires soient investis avec au moins "50% d’autofinancement".

Pour identifier, le successeur idéal à Luc Lallemand, un chasseur de tête sera nommé. Il y a trois pistes possibles pour trouver le successeur, soit un candidat déniché par le chasseur de tête, soit un candidat qui se ferait connaître, soit une candidature interne.

Infrabel vient en effet de se restructurer en interne. Juste en dessous de Luc Lallemand, Jochen Bultinck a été nommé COO. Il s’occupe entre autre du management des actifs, de la gestion des travaux et de l’opération trafic. Ann Billiau de son côté a été nommée Chief Client Officer. Elle n’a pas plus la gestion du trafic et est totalement orientée client, un volet également alors que les opérateurs sont appelés à se multiplier à l’avenir sur le réseau ferré belge.

Le successeur de Luc Lallemand aura en tout cas une belle dose de pression, car le patron discret s’est avéré d’une longévité exceptionnelle (15 ans). Il avait confié au ministre Bellot son envie d’ailleurs il y a un an environ. Ce qui se concrétise aujourd’hui.