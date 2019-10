Malgré un bond de 70%, tous les analystes sont encore à l'achat sur cette valeur belge

Après avoir stagné en Bourse entre 2016 et 2018 sous la barre des 9 euros, l’action Euronav figure cette année dans le top 5 des meilleures prestations observées à la Bourse de Bruxelles depuis le début de l’année. Elle a bondi de près de 70% et elle se traite désormais autour de 10,3 euros.

L'un des meilleurs trimestres de son histoire

Revenons à Euronav. Dans un entretien accordé récemment au Financial Times, Hugo De Stoop , le CEO de ce groupe belge spécialisé dans le transport maritime de produits pétroliers s’est montré particulièrement optimiste. Il estime que les tarifs de fret pour les superpétroliers vont rester très élevés jusqu’à la fin de l’année et que grâce à cela Euronav va connaître l’un des meilleurs trimestres de son histoire.

Plusieurs facteurs expliquent l’envolée de ces tarifs qui sont passés en un mois de 40.000 dollars par jour à plus de 200.000 dollars. Citons, entre autres, des sanctions américaines contre un concurrent chinois qui aurait vendu du pétrole à l‘Iran, des sanctions contre l'Iran et le Venezuela et des attentats contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite.