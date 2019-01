Mathieu de Lophem quitte Deliveroo pour D'Ieteren

L’idée consiste en une application dans laquelle l’utilisateur peut indiquer le trajet qu’il souhaite effectuer et se voit proposer les différentes possibilités multimodales pour le réaliser; un véritable agrégateur de services de mobilité, dans lequel la réservation et le paiement seront inclus. L’app sera donc opérationnelle pour le Salon de l’auto. Dans un premier temps, il semble que le service ne couvrira que la ville d’Anvers, où D’Ieteren a déjà des voitures et des scooters partagés. Pikaway veut s’étendre par la suite à la Belgique tout entière et même à l’international.