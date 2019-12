Michaël Grandfils veut faire du budget mobilité une réalité en entreprise

La société Poppy et son CEO Sylvain Niset viennent d’ailleurs d’être mis sous les projecteurs. Trois ans après l’arrivée des voitures partagées de BMW à Bruxelles (DriveNow), celles-ci quittent la capitale, faute de rentabilité. Poppy a donc annoncé dans la foulée vouloir tripler sa flotte d’ici mi-février de voitures partagées en "free-floating" sur la ville. Poppy avait déjà pris cette décision, mais a avancé cette annonce. Par ailleurs chez Lab Box, on pense que la rentabilité de ce business est possible notamment en multipliant les types de véhicules en libre-service dans l’app (voitures, scooters et trottinettes).

7 sociétés sous son aile

Aujourd’hui, Lab Box chapeaute 7 sociétés depuis le paquebot Flagey. Alors que nous l’avons au téléphone, Michaël Grandfils vient de fêter Noël avec ses équipes. "On se faisait la réflexion que l’on est passé de 15-20 à 80 employés en un an. Il y a un an, seul Poppy avait des clients payants. Nous avons depuis Skipr, My Move, Lizy et nous avons racheté Carasap/Husk et Zipcar", sourit-il. En 2020, il veut enclencher la troisième vitesse. Cette nouvelle mobilité de Lab Box doit se traduire par une place accrue dans les chiffres de D’Ieteren Auto. "Le chantier prioritaire, c’est de continuer à développer commercialement ce que l’on a construit ici", insiste Michaël Grandfils. Il veut que les entreprises passent le pas du budget mobilité. Pour cela, il faut leur simplifier la vie, car si les processus ne sont pas intégrés, notamment via les secrétariats sociaux, de nombreux clients ne veulent pas passer le pas. C’est en partie pour cela qu’une septième société Mbrella a été mise sur pied. "On travaille à fournir une solution clé sur porte pour les secrétariats sociaux, qui ont déjà beaucoup investi dans les plans cafétérias", témoigne Grandfils.