Moins de km, mais plus de recettes pour la taxe des camions

Calculée d'avril à avril , la taxe a généré 755,7 millions d'euros en 2020-2021 contre 717 millions d'euros en 2019-2020 . Pourtant, le trafic a lui diminué , en particulier au début de la pandémie où le nombre de camions journaliers en semaine est p assé de 150.000 à 110.000 . Chaque jour ouvrable, une moyenne de 144.474 poids lourds ont circulé en 2020 en Belgique, contre 146.897 un an auparavant.

L'explication est à trouver dans la hausse des prix. Chaque année, les régions peuvent augmenter leur prix avec l'index. En 2020, la Flandre a augmenté aussi les prix de la catégorie de plus 32 tonnes de 2 cents/km pour diminuer les prix des véhicules les moins lourds.

Camions plus verts

À noter que les motorisations alternatives au gaz ou électriques ne sont pas avantagées dans la taxe kilométrique pour les camions et payent la même chose que des camions Euro6. Lors des contrôles, environ 99,2% des camions sur 10 sont en ordre.

"Un poids lourd est en moyenne contrôlé trois fois par jour. Cela correspond à plus de 8 millions de contrôles par mois! Les contrôles sont effectués au moyen de 39 portiques dotés de caméras, de 22 caméras mobiles et de 38 véhicules et motos de contrôle attachés aux trois Régions", détaille Viapass.