Moins de la moitié des trains sont à l'heure

D’après une enquête dont les chiffres n’ont jamais été publiés et qu’un vent favorable nous a fait parvenir, seuls 49,1% des trains étaient à l’heure l’an dernier en Belgique. Pour être considérés comme étant "à l’heure", les trains doivent afficher moins d’une minute de retard.

C’est lors des heures de pointe que le problème de ponctualité des trains belges est le plus dramatique. Le matin entre 6 et 9 h, seuls 40,7% des trains sont à l’heure. Le soir, c’est le cas d’à peine 39,7% des lignes. La situation est moins grave en dehors des heures de pointe (50,8% de trains à l’heure) et pendant le week-end (58,4%).