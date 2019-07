Newin fait suspendre un contrat de Proximus pour le TEC

Il en va d’un marché public de plus de 3 millions d’euros qui concerne l’installation d’un réseau intranet entre les sites et dépôts des bus du TEC wallon.

Newin, l’intégrateur de services informatiques et télécoms qui appartient au groupe Nethys, vient de remporter la première manche d’une belle bagarre devant le Conseil d’État. Face à lui: OTW, alias l’Opérateur de transport de Wallonie, la société qui exploite le réseau de transport public wallon sous le nom commercial "TEC". Dans les coulisses: Proximus, l’opérateur télécom historique, par ailleurs concurrent de VOO, autre entité du groupe Nethys.

Newin et Proximus ont tous deux remis une offre à OTW dans le cadre d’un marché public de services ouvert l’an dernier. Objet du marché, la fourniture, le déploiement et l’installation d’un réseau intranet IP VPN dans les quelque 150 sites et dépôts du groupe TEC répartis sur la Wallonie, afin de pouvoir transmettre des informations de façon bidirectionnelle entre les sites et d’offrir un accès à l’internet. Un troisième candidat s’était déclaré au départ, mais n’a finalement pas déposé d’offre.

Battu de 4 petits points

3,6 millions € C’est la valeur du marché au prix proposé par Proximus.

Les propositions des deux soumissionnaires, Newin et Proximus, ont été évaluées selon quatre types de critères. Celui du prix comptait pour 50% du total de l’évaluation. Les autres avaient trait aux qualités et performances techniques de la solution projetée, aux éventuelles plus-values à faire valoir, ainsi qu’à la clarté de l’offre. OTW a demandé à l’ASBL Multitel d’analyser et de coter les deux offres.

Au final, Proximus a gagné le marché grâce à une note de 93,09 points sur 100. Newin a récolté 88,97 points et a donc été battu de 4,12 points. Alors que la filiale de Nethys a avait obtenu le meilleur score (de peu) pour le prix, elle a perdu des points sur les qualités et performances techniques, ainsi que sur les plus-values. Pour info, le montant remis par Proximus s’élevait à 3,6 millions d’euros, TVA comprise.

Lire aussi | Les TEC lancent six lignes rapides pour concurrencer la voiture

Newin a contesté la victoire de Proximus devant le Conseil d’État, où elle a requis la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du conseil d’administration d’OTW (l’octroi du marché à Proximus) et son annulation. Le Conseil d’État vient de lui accorder la suspension de la mesure, en attendant de statuer sur la requête en annulation.

Prévisible ou pas…?

Newin a reproché à OTW d’avoir recouru à une série de sous-critères d’attribution (et même des "sous-sous-critères") qui ne figuraient pas dans le cahier des charges pour effectuer son évaluation. Il a stigmatisé la pondération extrêmement précise qui a été attribuée à chacun de ceux-ci. L’intégrateur de services a dès lors estimé que les principes de transparence et d’égalité, qui imposent à l’autorité adjudicatrice d’informer complètement les candidats des critères qu’il étudiera, n’ont pas été respectés. OTW aurait donc avantagé Proximus sur la base de sous-critères non annoncés.

OTW a répliqué que ces éléments étaient "parfaitement prévisibles" pour des sociétés spécialisées dans le développement de réseaux comme Newin. Elle a même évoqué "un excès de transparence" dans son chef.