"Nous avons encore de nombreux projets pour Bruxelles" (Jamie Heywood, general manager Uber Europe)

Forcément, lorsqu’on se vante de vouloir changer la mobilité, il est de bon ton de faire attention à son empreinte écologique. Uber s’est lancé un sérieux objectif pour la ville de Londres. La start-up a pour ambition de n’y travailler plus qu’avec des voitures électriques. Le tout pour 2025. Le choix de Londres n’est évidemment pas un hasard. La ville européenne la plus importante pour Uber a mis en place un cadre idéal. "Le nouveau maire a une politique et des ambitions très claires pour diminuer la pollution. Il y a beaucoup plus de contraintes avec des taxes pour éviter la congestion dans certains quartiers et plus de zones basses émissions", explique Fred Jones, le responsable du programme Clear Air Fund and Transit de Uber. La société peut également compter sur un marché déjà plutôt favorable. "Actuellement, la moitié des véhicules inscrits sur notre plateforme sont des hybrides." Mais faire changer le véhicule de plus de 45.000 chauffeurs sera loin d’être simple. Uber a donc mis en place un programme d’aides. "Depuis janvier, sur chaque course nous prélevons désormais une taxe supplémentaire payée par le client de 0,15 livre par mile. La somme gagnée de cette façon par le chauffeur lui sera ensuite versée pour l’aider dans l’achat d’une nouvelle voiture électrique. Le système a déjà permis de recueillir 40 millions de livres", détaille Fred Jones.

L’entreprise est donc confiante. Au point de sauter la case intermédiaire d’un passage par un parc hybride avant le tout électrique. "Passer par cette étape intermédiaire ne serait pas une véritable solution pour le long terme. Puis écologiquement, il est impossible de vérifier que le projet fonctionne", explique encore le patron.

Une volonté écologique affichée qui forcément ne peut être que bonne pour le marketing. "Effectivement, cela peut aussi avoir un impact. Mais lorsqu’on fait quelque chose de bien, on veut en parler. Le problème de la pollution est assez simple: soit vous faites partie du problème, soit de la solution. Et clairement on préfère ne pas avoir le mauvais rôle."