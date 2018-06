Nouveau préavis de grève de 2 jours à la SNCB

Le syndicat indépendant pour cheminots (SIC) a déposé un préavis de grève de 48 heures entre le 10 et le 12 juillet prochains. Le motif de la grogne exprimée par les travailleurs n'a pas changé: ils ne sont pas d'accord avec les propositions de revalorisation du personnel de conduite des trains.

"Nous avons consulté nos affiliés et 100% d'entre eux sont contre cet accord", explique Pascal Dumont, le secrétaire national du SIC. Selon le syndicat, cette revalorisation engendrerait en réalité une perte de revenus pour la majorité des conducteurs de trains. "On ne touche pas aux salaires mais le système de calcul des primes serait revu. Les heures de prestations et les horaires seraient davantage pris en compte tandis que l'expertise, comme la connaissance du matériel ou des différentes lignes, serait supprimée. Nous avons fait plusieurs simulations. Dans tous le cas, nous aboutissons à une perte de revenus."