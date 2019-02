P&O racheté par un groupe des Emirats

DP World, un groupe des Emirats arabes unis, qui exploite déjà au Royaume-Uni le terminal londonien de Gateway acquiert la compagnie britannique de ferries P&O et de sa branche logistique pour plus de 370 millions d'euros.

P&O assure plus de 30.000 liaisons par an entre la Grande-Bretagne, la France, l'Irlande, l'Irlande du Nord, les Pays-Bas et la Belgique tandis que sa branche logistique, P&O Ferrymasters, fournit des solutions en matière de chaînes d'approvisionnement sur 19 sites en Europe.