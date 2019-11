Paquebots géants, toujours plus loin dans la surenchère

La course au gigantisme ne semble pas avoir de limites dans la construction de paquebots géants. Alors que le plus grand paquebot du monde, le "Symphony of the Seas" (362 mètres, 6.000 passagers), commence seulement à sillonner les mers, voilà que les chantiers navals de Warnemünde, près de Rostock (nord de l’Allemagne), s’attaquent au gros œuvre du "Global Dream".