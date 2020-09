Plus de 2.000 personnes vont tester l'application de mobilité de la Stib

Le grand test de l'application Mobility as a Service (MaaS) de la Stib débute ce mercredi, annonce la société de transports en commun. Baptisée MoveBrussels , l'application offre des solutions de mobilité sur mesure en proposant un mode de transport ou en combinant plusieurs modes (publics, privés, partagés). Plus de 2.000 personnes ont été retenues pour en faire l'évaluation . Le test doit durer neuf mois .

Tous les opérateurs de transports publics (Stib, SNCB, Tec et De Lijn), l'opérateur de trottinettes partagées Dott, les opérateurs Villo et Billy Bike pour les bicyclettes, Cambio pour les voitures partagées et Taxis Verts sont inclus dans l'application. D'autres seront intégrés au fur et à mesure, Lime et Poppy devant être les prochains. MoveBrussels reprend aussi des informations relatives aux parkings publics et parkings vélos.