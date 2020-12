Plusieurs milliards d'euros de pertes pour TUI

La pandémie de coronavirus a poussé le voyagiste allemand TUI dans le rouge cette année. Le groupe a terminé son exercice annuel, le 30 septembre, avec une perte de plus de 3,1 milliards d'euros . Il y a à peine un an, TUI engrangeait un bénéfice de 532 millions d'euros...

L'objectif du voyagiste est d'économiser 400 millions d'euros par an.

Le chiffre d'affaires de TUI est passé en un an de 18,9 milliards à 7,9 milliards d'euros. La semaine dernière, le groupe a annoncé qu'un troisième programme d'aide avait été conclu avec le gouvernement allemand, les banques et les investisseurs privés. Il s'agit à nouveau d'un prêt d'urgence de 1,8 milliard d'euros, après les précédentes lignes de crédit de 1,8 et 1,2 milliard d'euros.