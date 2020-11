Profitable, Lime repense expansion, aussi en Belgique

Les trottinettes et vélos partagés de Lime sont sur la voie de la maturité financière avec un premier trimestre positif et une expansion sur fonds propres à l'avenir.

Il paraît déjà loin le temps où les compagnies de trottinettes partagées se comptaient sur les doigts des deux mains à Bruxelles et débarquaient à la hussarde sur la capitale. Les signaux sont nombreux que le secteur a pris en maturité. Lime dévoile ainsi à L'Écho qu'elle vient d'enregistrer son premier trimestre de profitabilité au niveau global et devrait se diriger vers une rentabilité sur l'ensemble de l'année 2021.

La société qui a repris il y a quelques mois les activités de Jump (les vélos partagés d'Uber, actionnaire important de Lime) repart donc dans une phase d'expansion. Mais fini l'expansion galopante, celle-ci sera raisonnée et élaborée en partenariat avec les villes. C'est ce que nous détaille Ghassan Haddad, en charge de la communication et la politique publique de Lime pour l'Europe. "La force de Lime, c'est le déploiement et la maintenance. Nous avons vraiment optimisé les opérations", dit-il.

Batteries interchangeables

Lime a donc amélioré ses processus pour récupérer les trottinettes, les entretenir et les recharger. La société a par ailleurs remis en service des vélos de Jump dans plusieurs villes dont Bruxelles.

"Avoir des batteries amovibles, les mêmes pour les vélos et les trottinettes, est un avantage énorme d'un point de vue opérationnel." Ghassan Haddad Lime

La quatrième génération de trottinettes partagées de la société, dévoilée cette semaine à Paris, est la preuve physique que l'efficience opérationnelle constitue un objectif majeur de la société. Sur ce modèle, les batteries sont amovibles et seront les mêmes que sur les vélos partagés. "C'est un avantage énorme d’un point de vue opérationnel. Cela permettra l’interopérabilité entre les batteries des trottinettes et des vélos. Les mêmes personnes vont pouvoir réparer et gérer les deux modes de transport", dit Haddad.

Bientôt des scooters ?

Et ce n'est pas tout. Lime, qui veut être la référence sur les trajets de 0 à 8 kilomètres en ville, pense à ajouter un troisième et un quatrième modes de transport. La société ne dévoile pas le type de transport, mais on pense évidemment aux scooters et à d'autres types de véhicules électriques. La société devrait annoncer un nouveau partenariat européen dès le premier trimestre 2021.

1.500 trottinettes A Bruxelles, Lime revendique 1.500 trottinettes. Et 500 vélos.

À Bruxelles, Lime revendique 1.500 trottinettes et 500 vélos. La société réfute l'idée que les trottinettes ne seraient pas durables. 21 mois après leur lancement, "ce sont toujours les mêmes trottinettes qui arpentent les rues bruxelloises", pointe Chama Moumile, en charge des communications notamment pour le Benelux. La société veut se profiler comme un acteur responsable. Lime s'efforce donc d'améliorer ses relations avec les villes, parfois compliquées par le passé.

Anvers dans le viseur

En Belgique, c'est Anvers qui est dans le viseur de Lime, qui veut y revenir début 2021. Mais la société est ouverte aux autres opportunités et besoins des villes au Benelux. Elle a lancé jeudi ses services à Rotterdam et rappelle qu' "en Allemagne plus de 50% des villes dans lesquelles nous opérons sont de taille moyenne et petites".

La profitabilité arrive dans une année compliquée avec beaucoup de personnes clouées à la maison. Mais une série de navetteurs se sont détournés des transports en commun pour des services comme Lime pour des raisons de distanciation sociale, ce qui a permis à la société de gagner des clients locaux qu'il faudra ensuite fidéliser. Cumulé à un retour des touristes, cela pourrait booster les affaires de Lime l'année prochaine.