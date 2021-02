Punch fait le pari de l'hydrogène à Turin

Voilà une bonne année que le groupe Punch de Guido Dumarey a repris le centre d’ingénierie de General Motors à Turin. Ce jeudi, "Punch Torino" a annoncé la création de "Punch Hydrocells", une nouvelle société qui "aura pour objectif le développement, la fourniture et l'intégration de systèmes de propulsion fonctionnant à l’hydrogène et le stockage d'hydrogène". Ce faisant, Punch ajoute une corde à son arc technologique dans l'automobile et le transport.