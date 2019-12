Quelles répercussions de la grève française en Belgique?

La compagnie ferroviaire SNCF prévoit l'annulation de 90% des trains à grande vitesse (dont les Eurostars et Thalys) et 80% des trains régionaux ce jeudi.

Les Français descendent dans la rue pour s'opposer à la réforme des retraites voulue par le gouvernement Macron. Transports, écoles et autres services seront perturbés. Cette grève n'est pas sans impact sur le rail belge, dans les airs et sur nos routes.

Journée noire ce jeudi en France en particulier dans les transports. Les Français tentent de forcer le président Emmanuel Macron à abandonner son projet de réforme des retraites, un dossier toujours explosif dans le pays.

Près de 250 rassemblements et manifestations sont prévus dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur. Ils sont cheminots, enseignants, étudiants, policiers, éboueurs, avocats, partis d'opposition ou "gilets jaunes". À Paris, près de 6.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés. Les commerces resteront fermés. Le parcours du cortège a été sécurisé.

Quelles répercussions en France?

La grève s'annonce particulièrement suivie dans les transports.

→ À Paris, 11 des 14 lignes de métro seront fermées.

→ La compagnie ferroviaire SNCF prévoit l'annulation de 90% des trains à grande vitesse (dont les Eurostars et Thalys) et 80% des trains régionaux.

→ Air France a annulé 30% de ses vols domestiques, 15% des moyen-courriers.

→ La compagnie aérienne britannique EasyJet annule 233 vols intérieurs et moyen-courriers, dont 70 touchent le Royaume-Uni.

→ La compagnie irlandaise Ryanair a également annoncé des annulations sans donner de précisions.

Dans les écoles, un taux de grève de 55% est prévu nationalement, et de 78% à Paris, selon le ministère de l'Éducation.

Quel impact pour la Belgique?

→ Sur le rail:

• un train sur trois est supprimé entre Bruxelles et Paris;

• 65% des trains internationaux (en ce compris les Eurostar) roulent;

• les trains IC Tournai-Lille, Namur-Charleroi-Maubeuge, Mons-Aulnoye seront touchés.

les trains IC Tournai-Lille, Namur-Charleroi-Maubeuge, Mons-Aulnoye seront touchés.

→ Dans les airs:

Plusieurs vols Brussels Airlines sont annulés ce jeudi dans les deux sens: Bruxelles-Toulouse, Bruxelles-Lyon.

Ryanair supprime ses vols entre Bruxelles-Alicante et Bruxelles-Barcelone.

→ Sur les routes:

2,5 millions euros L'Union professionnelle belge du transport routier chiffre l'impact de cette journée de grève française à quelque 2,5 millions d'euros pour le secteur en Belgique.

Des blocages sont attendus à différents postes frontière. C'est le cas notamment à Lamain vers Lille et à Hensies.

L'accès au marché matinal de Rungis est également bloqué. Bel RTL annonce par ailleurs qu'une société montoise se voit dans l'incapacité d'aller se fournir en pneus à Toulouse, chez Airbus.

L'Union professionnelle du transport routier chiffre ainsi l'impact de cette journée de grève française à quelque 2,5 millions d'euros.

Pourquoi une telle grogne?

On va vivre une forme d'affrontement assez puissant sur une réforme (...) qui n'est encore inscrite nulle part. CFDT

La réforme, emblématique du quinquennat Macron, vise à fusionner les 42 régimes actuels de retraite (privé, fonctionnaires, spéciaux, complémentaires) en un système universel par points. L'exécutif promet un système "plus lisible" et "plus juste".

Avec Force ouvrière et d'autres organisations syndicales et de jeunesse, le syndicat CGT, qui a appelé à la grève, affirme d'ores et déjà que la mobilisation s'annonce "forte et durable".

La CFDT, premier syndicat français, qui n'a pas rejoint le mouvement, appelle à un système de retraites universel "plus lisible" et "plus juste". "On va vivre une forme d'affrontement assez puissant sur une réforme (...) qui n'est encore inscrite nulle part." Mais une partie de la structure de la CFDT va tout de même se mobiliser, comme sa branche de cheminots, qui appelle à une grève illimitée.

Le haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye livrera les conclusions de ses discussions avec les partenaires sociaux "le 9 ou le 10 décembre". Il sera notamment question d'un mode de transition des régimes spéciaux vers le système unique. Le Premier ministre Edouard Philippe dévoilera ensuite les grandes lignes du projet de loi pour un examen au Parlement début 2020.